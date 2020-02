Coronavirus: dg Cremona ringrazia sanitari, 'lavoro incessante in emergenza' (2)

(Adnkronos) - Da venerdì scorso, dice Rossi, "ripensare ogni giorno i nostri servizi, creare in simultanea nuove sinergie fra le diverse specialità, modificare il proprio turno, reinventare la geografia degli spazi, da lavoro straordinario è diventato l’ordinario. Non sono mancate certo le tensioni, la stanchezza, il confronto. Ciò che non è mancato e non manca è il coraggio e la volontà dell’essere qui, insieme, complici, oltre l’orario di servizio, con il solo e incondizionato scopo della cura".

Il direttore generale ha ringraziato anche le istituzioni, Regione Lombardia, la prefettura, il Comune di Cremona, il Comune di Casalmaggiore, la Protezione civile, le forze dell’ordine, l’Ats Val Padana e i volontari delle Croci "con i quali da venerdì scorso abbiamo collaborato per trovare soluzioni e metterle in pratica al meglio delle possibilità". Un grazie anche "ai pazienti e ai loro familiari che con altrettanto coraggio e fiducia collaborano con noi, accettando con razionalità e spirito solidale il disagio della temporanea sospensione di alcune attività programmate e ambulatoriali".