Coronavirus: Delrio, 'Fontana? forse si poteva evitare immagine mascherina'

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - “Rispetto alla mascherina dell’amico Fontana, a cui va tutta la mia vicinanza, solidarietà e stima per il suo lavoro, ecco forse si poteva evitare questa immagine, ma non ne farei un caso grandissimo". Lo dice Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera, a Viva Voce su Radio1.

"Mi pare invece che siano da sottolineare le parole sue e del sindaco Sala che con grande responsabilità dicono: 'Non ci fermiamo non ci facciamo bloccare dalla paura. Siamo prudenti ma non impauriti'".