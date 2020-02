Coronavirus: Conte, 'da Napoli bel segnale, non avere paura'**

Napoli, 27 feb. (Adnkronos) - "Ora dobbiamo lavorare nell'ottica della massima prudenza, e porci nell'ottica che il paese non può paralizzarsi, con un aggravio economico difficilmente sostenibile. Oggi da Napoli arriva un bel segnale, di una città che non ha paura, vive la sua normalità. Non è in una Regione tra le più colpite, ma tutto il paese ma non deve vivere in maniera soverchiamente drammatica, deve vivere con prudenza ma senza paura". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Reale con il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron.