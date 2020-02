Coronavirus: Calenda, 'Conte convochi maggioranza-opposizione su economia'

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "L’Italia nel prossimo trimestre sarà tecnicamente in recessione, con il Pil in negativo da mezzo a un punto. Il corona virus aggrava pesantemente la congiuntura: turisti dimezzati, attività produttive al nord bloccate, un danno stimato in 5-7 miliardi se la crisi si protrae fino a maggio". Lo dichiarano per Azione l’europarlamentare Carlo Calenda e il senatore Matteo Richetti.

"In queste condizioni economiche, prima di immaginare qualsiasi governo istituzionale, è urgente affrontare in maniera unitaria l’emergenza economica con un tavolo che raccolga tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione presenti in Parlamento. Invitiamo il Presidente Conte a convocarlo immediatamente per definire un piano straordinario di misure a sostegno dell’economia e del lavoro”.