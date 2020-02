Coronavirus: Air France mantiene i voli verso Italia, misure per chi rinuncia

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - L'emergenza Coronavirus non ferma Air France. La compagnia, infatti, mantiene tutti i suoi voli verso l'Italia. A riferirlo all'Adnkronos è un portavoce del gruppo. "Air France - spiega - segue in tempo reale l'evoluzione della situazione e lavora in stretto contatto con le autorità sanitarie nazionali e internazionali dall'inizio dell'emergenza coronavirus". Ad oggi, sottolinea Air France, "la compagnia mantiene i suoi voli a destinazione dell'Italia". Tuttavia, rileva, "delle misure commerciali sono state decise per i clienti che vogliono annullare o rinviare i viaggi da e per Milano, Bologna, Venezia, Torino".