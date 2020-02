Carrefour: fatturato 2019 +3,1%, torna in utile a 1,314 mld

Parigi, 27 feb. (Adnkronos) - Carrefour ha chiuso il 2019 con un fatturato pari a 81,02 miliardi di euro, in progressione del 3,1% rispetto ai 80,735 mld del 2018. Il gruppo francese che opera nel Gdo nel 2019 torna in utile a 1,314 mld di euro, rispetto al rosso di 582 mln del 2018. Lo rende noto Carrefour in un comunicato.