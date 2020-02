Agrigento: Procura sequestra Scala dei Turchi, un indagato (3)

(Adnkronos) - Ferdinando Sciabbarrà, come apprende l'Adnkronos, è anche indagato per danneggiamento al patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale "per non avere impedito in qualità di possessore di fatto del sito il danneggiamento e il deterioramento del sito" di Scala dei Turchi. Per il Procuratore Luigi Patronaggio "le condotte di Ciabbarrà si sono protratte attraverso atti giuridici e rivendicazioni della proprietà, almeno fino all'ottobre 2019, data in cui ha tentato di concludere con il Comune di Realmonte l'accordo di sfruttamento del sito", come scrive nel provvedimento di sequestro di Scala dei Turchi, "Vanno poi aggiunti i tentativi da parte dell'indagato di perimetrare il sito con apposizione di paletti e cartelli".