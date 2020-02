Coronavirus: vertice al Palazzo di giustizia di Palermo, 'valutare misure precauzionali'

Palermo, 25 feb. (Adnkronos) - E' in corso al Palazzo di giustizia di Palermo, come apprende l'Adnkronos, un vertice tra il Presidente del Tribunale Salvatore Di Vitale, il Procuratore generale Roberto Scarpinato, il Presidente della Corte d'appello Matteo Frasca e altri capi degli uffici, e con i vertici dell'ordine degli avvocati per decidere quali misure precauzionali adottare dopo la notizia della donna affetta da coronavirus in città. Al momento non è stata ancora presa alcuna decisione. Si stanno vagliando varie ipotesi. tra cui quella di seguire le orme dei colleghi di Milano.