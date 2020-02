Coronavirus: Gallera, 'in Lombardia nessun problema di posti letto'

Milano, 25 feb. (Adnkronos) - “Adesso non c’è nessun tipo di problema ed è per questo che stiamo contenendo. Abbiamo disponibilità di 900 posti letto in terapia intensiva. Abbiamo bloccato tutte le attività di elezione quindi stiamo liberando letti, stiamo predisponendo altri letti in reparti che erano chiusi”. Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, a Sky Tg24 sulla capacità di accoglienza delle strutture ospedaliere lombarde per far fronte all'avanzata del coronavirus.