Coronavirus: Conte, 'protocollo unico per tutte regioni, no a ordine sparso'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "La riunione che sta per iniziare è molto importante, in videoconferenza ci sono tutti i governatori delle Regioni italiani, è un momento di confronto importante perché finora c'è stato un ottimo coordinamento con le regioni, in particolare con quelle più interessate dall'emergenza Coronavirus. Questo è il momento di confrontarsi con tutti i governatori anche per concordare le prossime azioni, proporremo un protocollo condiviso, per le regioni più interessate ci sono misure ad hoc già varate, ma" ora verrà stilato "anche un protocollo da offrire a tutte le restanti regioni. Bisogna evitare di andare in ordine sparso". Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo a 'Ultim'ora storie italiane' su Rai uno, dalla sede della Protezione Civile.