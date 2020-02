Coronavirus: Conte a governatori, 'male interpretato, massima fiducia'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, il premier Giuseppe Conte, all'inizio della riunione in Protezione Civile per fare il punto sul Coronavirus, ha chiarito sullo scontro di ieri nato da alcune dichiarazioni. Per la precisione, il premier avrebbe spiegato ai governatori collegati in videoconferenza di essere stato "male interpretato" e ha ribadito la "massima fiducia" nelle regioni.