Coronavirus: Bellanova, 'lavorare uniti, non è tempo polemiche'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Questa mattina in riunione con i colleghi del governo, i presidenti di regione e gli staff tecnici per fare il punto sulla vicenda coronavirus. Siamo fortemente impegnati per contrastare la diffusione del virus e le criticità che possono derivarne". Lo scrive il ministro Teresa Bellanova su Fb.

"La nostra priorità è: salvaguardia della salute dei cittadini, informazione corretta e trasparente, tenuta e tutela della nostra economia. Per questo dobbiamo lavorare uniti, garantire un'azione di governo fondata su coerenza, chiarezza, armonizzazione delle decisioni. Essenziale, direi nevralgica, l'uniformità del livello dei controlli in tutta l'Ue. Non servono polemiche. Adesso è il tempo della responsabilità e del lavoro di tutti nell'interesse dei cittadini e del Paese".