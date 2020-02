Palermo: messa in sicurezza di Monte Pellegrino, Regione affida progetto per Addaura e Mondello

Palermo, 24 feb. (Adnkronos) - L'Ufficio contro il dissesto idrogeologico della Regione siciliana, guidato dal presidente Nello Musumeci, ha affidato alla Artec associati la pianificazione dell'intervento di consolidamento di Monte Pellegrino, a Palermo, nel tratto che sovrasta gli abitati dell'Addaura e di Mondello. Il raggruppamento di professionisti dovrà occuparsi anche delle indagini geologiche e geotecniche, oltre che dello studio di impatto ambientale. In particolare, i costoni sui quali si dovrà intervenire sono quelli che dominano la via Monte Ercta - nota come la 'panoramica' che porta alla vetta del Monte e al Santuario di Santa Rosalia - in corrispondenza dello sperone roccioso conosciuto come 'Unghia a mare'.

In considerazione della morfologia dei luoghi, della distanza dagli insediamenti abitativi e delle caratteristiche delle aree in esame, dovranno essere adottate misure cosiddette di tipo passivo e di tipo attivo. Tra le prime rientrano le barriere paramassi elastiche a medio assorbimento di energia mentre alle seconde appartengono, tra gli altri, gli interventi di pulizia e di decespugliamento, l'imbragaggio dei singoli massi di dimensioni significative, il posizionamento di reti metalliche, la frantumazione e l'ancoraggio dei blocchi instabili.