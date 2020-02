Coronavirus: tampone negativo, nessun caso all'ospedale Cervello di Palermo

Palermo, 24 feb. (Adnkronos) - Nessun caso di Coronavirus all'ospedale Cervello di Palermo. Il tampone effettuato sul paziente che sabato si era recato al Pronto soccorso è risultato negativo come confermano dall'ospedale. L'arrivo dell'uomo aveva scatenato il panico tra gli altri pazienti in attesa. In pochi minuti il pronto soccorso si era svuotato di gente e la zona del triage era stata momentaneamente chiusa per essere disinfettata. L'uomo si era presentato al reparto di Malattie infettive, dicendo di essere stato a cena, circa un mese fa, con alcuni cinesi.