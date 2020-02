Coronavirus: Sicilia, sindacati chiedono incontro a Musumeci

Palermo, 24 feb. (Adnkronos) - I segretari di Cgil, Cisl e Uil siciliane chiedono un "incontro urgente" al presidente della Regione Nello Musumeci "al fine di prendere contezza circa i provvedimenti a favore della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori e delle eventuali misure necessarie" per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. I tre segretari, Alfio Mannino, Sebastiano Cappuccio e Claudio Barone, chiedono il coinvolgimento degli assessorati competenti "per fare il punto sull’emergenza, anche in considerazione delle notizie di stampa che rendono noto il susseguirsi di vertici regionali con conseguenti attivazioni di misure precauzionali".