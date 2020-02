Coronavirus: raffica di disdette e eventi annullati a Milano dopo ordinanza

Milano, 24 gen. (Adnkronos) - Chiude la 'Milano degli eventi', nel rispetto dell'ordinanza di Regione Lombardia e ministero della Salute firmata ieri dal governatore Attilio Fontana.

Dalla prima mattina si moltiplicano gli annullamenti, le sospensioni e i rinvii di conferenze stampa nel capoluogo lombardo, ma non solo. Da Bergamo a Brescia e a Varese è tutto "sospeso" in attesa di aggiornamenti o eventuali rassicurazioni sui contagi del Coronavirus. Dopo le decisioni più clamorose di Confindustria, che ha rinviato l’edizione 2020 di Connext prevista per il 27 e 28 febbraio a Milano, e del Mido, che ha cancellato la fiera dell'occhialeria, le cancellazioni oggi sono a ciclo continuo, per rispettare il provvedimento.

Oltre a chiudere teatri e musei, inseme a bar e pub, dalle 18 alle 6 del mattino, l'ordinanza sulle limitazioni disponeva anche la "sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico".