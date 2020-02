Coronavirus: gruppo Aeroviaggi lancia polizza annullamento gratuita

Palermo, 24 feb. (Adnkronos) - Una polizza gratuita di annullamento viaggio causa Coronavirus. A lanciarla è il gruppo alberghiero Aeroviaggio, primo in Sicilia e Sardegna e tra le prime dieci catene alberghiere in Italia. La polizza di annullamento gratuita fino alla data di partenza, riguarda le prenotazioni effettuate nelle strutture del Gruppo entro il 31 marzo 2020, con partenza fino al 31 maggio 2020.

"Siamo il primo operatore in Italia ad intraprendere quest’iniziativa in contrasto ai timori del Coronavirus che coinvolge il nostro Paese" afferma Tiziana Mangia, direttore operativo Italia di Aeroviaggi. "Con questa iniziativa - afferma Marco Mangia, direttore della Divisione Turismo di Aeroviaggi - intendiamo rassicurare i nostri clienti da tutta Italia che potranno continuare a programmare, serenamente e in tutta sicurezza, le loro vacanze nei nostri Club e Villaggi Aeroviaggi in Sicilia e Sardegna".