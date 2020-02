Coronavirus: Fontana, 'quarantena Basilicata? Sbagliato generalizzare'

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Secondo me, è sbagliato generalizzare". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ai microfoni di Rtl 102.5 ha commentato la decisione della Basilicata di quarantena per chi viene dalle regioni del Nord. "Per chi viene dalla zona Rossa ha senso - ha precisato - tanto è vero che anche noi abbiamo bloccato la mobilità dei cittadini dell'area", ma per il resto della Lombardia "non ha molto senso, significa bloccare il Paese".