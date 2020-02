Coronavirus: Fdi Milano chiede sospensione Area B e C per svuotare metro

Milano, 24 feb. (Adnkronos) - Fdi chiede di sospendere area B e area C a Milano, per consentire a tutte le auto di circolare e svuotare i mezzi pubblici. "In virtù della grave emergenza sanitaria in corso, ho inoltrato oggi al sindaco Sala la richiesta di sospendere le limitazioni al traffico imposte con le Aree B e C, allo scopo di ridurre il numero dei passeggeri sui mezzi pubblici diminuendo la possibilità di contagi fra essi", spiega il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, Andrea Mascaretti.

“Ritengo che in questo momento delicato, i provvedimenti contro la congestione del traffico possano essere messi momentaneamente da parte, se può essere utile per tutelare la salute dei milanesi da minacce più immediate e sono certo che Sala converrà con me su questa necessità", aggiunge.