Coronavirus: Eni, monitora situazione, in campo misure a tutela persone

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - L'Eni sta monitorando la situazione legata all'emergenza del coronavirus. In collegamento con le autorità sanitarie, spiega un portavoce del gruppo interpellato dall'Adnkronos, "Eni sta monitorando attentamente la situazione, naturalmente anche a livello internazionale, e ha messo in campo tutte le misure necessarie a tutela delle proprie persone, soprattutto in termini di raccomandazioni e informazioni capillari fornite ai dipendenti".