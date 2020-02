Coronavirus: da Unicredit moratoria rate mutui e prestiti agevolati per clienti aree colpite (2)

(Adnkronos) - “Come banca del territorio, ci sforziamo di intraprendere tutte le azioni necessarie per aiutare le aziende impattate dai recenti episodi, così da supportarle ad affrontare un periodo così difficile. UniCredit è come sempre impegnata nei confronti dei propri clienti e delle economie locali in cui operano", ha detto Andrea Casini, co-Head del Commercial Banking Italy di Unicredit. E Remo Taricani, co-Head del Commercial Banking Italy di Unicredit, ha sottolineato che "valuteremo la situazione dei nostri clienti una ad una e cercheremo sempre di aiutarli, di fare la cosa giusta affinché possano continuare a crescere e a prosperare anche nelle situazioni più difficili".