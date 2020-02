Coronavirus: boom affluenza su store Cortilia, consegnerà spesa a debita distanza

Milano, 24 feb. (Adnkronos) - Cortilia, il mercato ortofrutticolo online che porta la spesa a casa, prende provvedimenti dopo l'escalation di contagi per il Coronavirus e rivela una "elevata affluenza" sul proprio sito e-commerce. L'app del food delivery, che qualche mese fa ha chiuso un round da 8,5 milioni di euro e continua a crescere nei piccoli e grandi Comuni, sta "monitorando costantemente l’evoluzione della situazione" e ha deciso che tutti i driver "consegneranno la spesa davanti alla porta". Meno contatti possibili con i clienti a cui, a tal proposito, non verrà più chiesta la firma al momento della consegna. Il ritiro degli scatoloni usati del servizio a domicilio è poi "momentaneamente sospeso". Con un avviso ai clienti, Cortilia spiega anche che "data l’elevata affluenza sul nostro store, gli ordini in consegna oggi e nei prossimi giorni potrebbero subire qualche possibile ritardo".