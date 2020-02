Consumi: Amazon, sicurezza è priorità, partner devono rispettare alto livello qualità

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "La sicurezza è una priorità per Amazon e richiediamo che tutti i prodotti in vendita nel nostro store siano conformi alle leggi e ai regolamenti applicabili. Abbiamo sviluppato strumenti leader nel settore per impedire che prodotti non sicuri o non conformi non siano inseriti nei nostri store". A precisarlo in una nota è Amazon in merito all’inchiesta condotta da Altroconsumo, insieme ad altre organizzazioni di consumatori europee.

I partner di vendita, rileva ancora il gruppo, "sono responsabili di rispettare l’alto livello di qualità definito da Amazon, che potrebbe rimuovere e intraprendere azioni legali contro coloro che non lo rispettano. Questi sono episodi isolati che non rispecchiano né gli eccellenti prodotti in vendita né l'esperienza che milioni di piccole imprese offrono ai clienti vendendo attraverso il nostro store".