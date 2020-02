Cannabis: De Luca (M5S), 'autorizzare coltivazioni anche in Sicilia'

Palermo, 24 feb. (Adnkronos) - "Attivare in Sicilia insediamenti per la coltivazione di cannabis per uso farmaceutico, in aggiunta all’unico sito in Italia, quello di Firenze, facendosi autorizzare dal Ministero della Salute e dall'Aifa e inserire la Regione in un importante segmento produttivo e dare risposte immediate a tantissimi cittadini bisognosi di cure". E' la richiesta avanzata dal deputato del M5S Antonio De Luca, primo firmatario di una mozione all’Ars.

"Le infiorescenze per le preparazioni galeniche possono essere prodotte solo dallo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze - ricorda De Luca - unica struttura italiana autorizzata dal 2014. A fare uso terapeutico di medicinali aventi come base principi estratti dalla cannabis, in Italia, sono circa 30mila persone. Un fabbisogno di una tonnellata l’anno che, solo in minima parte, è soddisfatto dalle coltivazioni nazionali. Tanto che la maggior parte viene importata da altri Paesi, con lunghi tempi di attesa. Inoltre, la domanda è crescente: le previsioni per il 2022 e 2025 prospettano un fabbisogno tre-quattro superiore a quello attuale".