Coronavirus: Romano (Pd), 'Libero continua ad alimentare industria paura'

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Non dobbiamo stupirci per le bassezze di #Libero. L’industria della #paura ha lavorato cosí per anni e continuerà a farlo, con la connivenza di tanti: una semina raccolta da Salvini e Meloni. Tocca a noi rispondere con soluzioni, equilibrio, risultati. #coronavirus". Lo scrive su twitter Andrea Romano del Pd.