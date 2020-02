Coronavirus: Madia, 'su Amazon prezzi alle stelle per igienizzanti, farò interrogazione'

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Nelle farmacie si fatica a trovare igienizzanti per le mani intanto su Amazon qualcuno vende con prezzi alle stelle. Non è libero mercato ma speculazione vergognosa. Farò interrogazione urgente ma anche Amazon faccia il suo per impedire vendite al rialzo. #coronavirus". Lo scrive su twitter Marianna Madia del Pd.