Coronavirus: Fontana, 'per quarantena chiederemo anche ad alberghi'**

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Ci sono già due strutture a disposizione" per accogliere le persone in quarantena e "stiamo predisponendo altri luoghi per ricoverarli perchè il numero sarà molto rilevante. Abbiamo individuato inoltre un ospedale dismesso e poi chiederemo se ci sono strutture private alberghiere che si mettono a disposizione". Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a SkyTg24.