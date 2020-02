Coronavirus: Fontana, 'impensabile isolare Milano, monitoriamo contagiati'

Milano, 23 feb. (Adnkronos) - "Non pensiamo di isolare la città anche perché sarebbe qualcosa di impensabile". Lo afferma il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ospite della trasmissione televisiva 'Mezz'ora in più'. Le mosse del governatore sono state diverse nelle ultime ore: "chiudere le scuole, sospendere le lezioni delle università, sospendere i grandi eventi pubblici e stiamo cercando di monitorare uno per uno tutte le persone che risultano contagiate. Abbiamo a che fare con una comunità di persone serie e consapevoli", conclude.