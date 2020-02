Coronavirus: Fdi, 'quali misure per militari impegnati in 'strade sicure'?'

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Diverse fonti militari ci segnalano che ad oggi non hanno ricevuto alcuna indicazione sulle misure preventive per le unità impegnate nell'operazione 'Strade sicure'". Lo dichiarano in una nota congiunta i componenti di Fratelli d'Italia delle commissioni Difesa di Camera e Senato Salvatore Deidda, Wanda Ferro, Davide Galantino, Isabella Rauti e Giovanna Petrenga

"Il Coronavirus si sta espandendo nel nostro Paese ed è quanto mai opportuno che i nostri militari a presidio di zone affollate come stazioni e metropolitane, ricevano le giuste indicazioni su come prevenire il contagio. Presenteremo un'interrogazione urgente ai ministri Speranza e Guerini per sapere dal governo a che punto è il piano di prevenzione per i nostri militari".