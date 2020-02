Coronavirus: Crimi, 'chi strumentalizza paura non merita considerazione'

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Prima di varare questo decreto, abbiamo voluto e cercato il pieno coinvolgimento dei Presidenti di Regione e delle opposizioni. È un segnale importante, rappresentativo di un Paese che mette la salute pubblica e l'interesse nazionale davanti a tutto. Tutti, dalle istituzioni alla società civile, dobbiamo collaborare affinché le misure messe in campo vengano applicate". Lo scrive in un post su Facebook il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi.

"Chi in queste ore sta strumentalizzando l'emergenza per il proprio tornaconto elettorale, fomentando la paura non merita considerazione".