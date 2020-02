Coronavirus: Asst Cremona, ospedale attivo e garantite urgenze

Milano, 23 feb. (Adnkronos) - "L’ospedale di Cremona è attivo in tutte le sue funzioni e sta garantendo tutte le prestazioni in urgenza. A scopo cautelativo si consiglia ai visitatori di recarsi in ospedale solo in caso di reale necessità". E' l'ultimo aggiornamento sul Coronavirus. In particolare sono attive tutte le seguenti attività (dialisi; chemioterapia e radioterapia, terapia anticoagulante; Mac per terapie antibiotiche; Serd; Cps; Servizio di medicina trasfusionale)

A scopo cautelativo sono state temporaneamente sospese a data da definire tutte le altre attività: i pazienti verranno richiamati appena possibile dagli operatori dell’ASst di Cremona.

Nello specifico sono sospese: attività chirurgica in elezione (programmata); attività di Day surgery; punti prelievo di Cremona (ospedale Cremona, Via Dante, Via Bonomelli); attività ambulatoriale ospedaliera (tutte le specialità); attività ambulatoriale territoriale; centro servizi; front office Urp; lezioni e tirocini dei corsi di laurea delle professioni sanitarie; corsi di formazione continua; convegni e asilo nido aziendale. Soresina Polo ospedaliero nuovo Robbiani resta attiva l’attività salvavita della dialisi. Sono sospese a data da definire tutte le altre attività (punto prelievi, consultorio, neuropsichiatria infantile e attività di piccola chirurgia in elezione).