Coronavirus: Amazon, 'partner vendita stabiliscono prezzi prodotti'

Milano, 23 feb. (Adnkronos) - "I partner di vendita stabiliscono i prezzi dei loro prodotti nel nostro store e abbiamo delle regole per aiutarli a definire tali prezzi in modo competitivo. Monitoriamo attivamente il nostro store e rimuoviamo le offerte che violano le nostre regole". Così Amazon replica alle critiche sulla variazione dei prezzi di alcuni prodotti disponibili nello store a seguito dei casi di Coronavirus in Italia.