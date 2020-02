Sicilia: assessorato Economia a Corte Conti, 'stima Pil assolutamente realistica' (2)

(Adnkronos) - "Del tutto impossibile poi - prosegue la nota dell'assessorato - contemplare in un documento di ottobre: 'le perturbazioni allo scenario globale legato all’andamento dell’economia cinese' (il corona virus esplode in gennaio) o le 'recenti' stime della Commissione Ue che sono di febbraio 2020, quattro mesi dopo la chiusura del documento. Conclusivamente può affermarsi quindi che la Nota di Aggiornamento al Def dello Stato, uscita il 30 settembre, il Pil dell'Italia è stimato in crescita tendenziale dello 0,4% nel 2020. Con le politiche avviate dall'esecutivo, tale stima è trasformata in una previsione di 0,6%, sempre nel 2020, come dato programmatico. Che il Defr Sicilia preveda un valore tendenziale di crescita del Pil 2020 pari a 0,1% risulta quindi assolutamente realistico. Altrettanto plausibile - conclude l'assessorato - è una previsione di crescita programmata che trasforma quel dato in 0,6%, viste le risorse mobilitate".