Intesa Sp: Messina, 'acquisizione non concordata ma atteggiamento amichevole verso Ubi'

Milano, 18 feb. (Adnkronos) - L’offerta di scambia di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca "non è fusione fra pari ma un’acquisizione. Non è concordata, ma la nostra attitudine nei confronti del management e dei dipendenti è assolutamente amichevole". Lo ha detto il consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in conferenza stampa a Milano. "Speriamo che il management e gli azionisti considerino positivamente questa offerta".