Governo: domani comunicazioni Conte alle Camere su Consiglio Ue

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Domani sono in programma le comunicazioni del premier Giuseppe Conte in vista del Consiglio europeo straordinario del 20 febbraio: alle 9.30 al Senato e alle 16 alla Camera. Alle 15.30 il presidente del Consiglio interverrà alla firma del Protocollo d’intesa fra la presidenza e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), alla Sala dei Galeoni di Palazzo Chigi.