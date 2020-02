Ex Ilva: Patuanelli, 'non voglio accordi al ribasso'

Roma, 18 feb (Adnkronos) - "Non voglio accordi al ribasso. La palla è nelle mani dello Stato che entra se ci sono delle garanzie che Mittal vuole gli stessi risultati. Sennò non chiuderemo il patto. Abbiamo un piano industriale serio che fa business, sta in piedi e decarbonizza.Andremo avanti comunque". Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli in un'intervista a 'La Stampa' sulla vicenda Ilva.