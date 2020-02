Trapani: sorpresi a un rave party, 37 denunciati

Palermo, 17 feb. (Adnkronos) - Rave party nelle campagne del trapanese, dove i Carabinieri hanno denunciato 37 persone per occupazione di terreni. I denunciati sono stati sorpresi in località Bosco Angiluffo, a Campobello di Mazara, su segnalazione di alcuni cittadini. I denunciati hanno una eta' compresa tra i 18 e i 30 anni, provenienti da varie parti del trapanese e del palermitano e trovati in un appezzamento di terreno privato con musica ad alto volume. Alla vista dei carabinieri alcuni hanno provato a fare perdere le proprie tracce ma senza riuscirci.