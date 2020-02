Sicurezza: Mauri, 'ci sarà altro incontro, no distanze significative'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Ci sarà un altro incontro". Lo dice Matteo Mauri del Pd, viceministro all'Interno, al termine del vertice a palazzo Chigi sui dl Sicurezza. "Poi -aggiunge- il ministro produrrà un testo". Ma restano distanze insormontabili tra le forze di maggioranza? "Per come è andata oggi la riunione, direi proprio di no. Non ci sono distanze significative".