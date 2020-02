Sicurezza: Fornaro, 'oggi no testi a tavolo'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Non c'è stata alcuna tensione, il clima è stato positivo. Oggi il ministro Larmorgese non ha portato un testo alla riunione. Il governo farà le sue proposte. Le modifiche ai decreti sono nel programma e per noi sono un punto qualificante". Lo dice il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro, al termine del tavolo sulla sicurezza a palazzo Chigi.