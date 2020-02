Scuola: Fratoianni, 'a tavolo a P.Chigi disponibilità su obbligo 3-18 anni'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Estendere l'obbligo scolastico da 3 a 18 anni è "una delle proposte avanzate da noi, un tema che consideriamo importante. Rimettere la scuola al centro del Paese e del suo futuro significa anche questo: estendere i percorsi formativi e estendere l'obbligo per consentire a tutti di partecipare ai percorsi formativi, al diritto allo studio, garantendone la gratuità. E' un tema su cui c'è la disponibilità a confrontarsi, questo non vuol dire che si fa domani ma per noi è importante e l'abbiamo posto". Così Nicola Fratoianni, di Leu, lasciando palazzo Chigi al termine del tavolo di lavoro su Scuola, Università e ricerca.

Un tavolo in cui "c'è stato un proficuo confronto", e al quale, dice rispondendo alle domande dei cronisti, "c'era anche Iv: non solo erano seduti, ma sono anche intervenuti. Su questi temi il confronto è positivo e proficuo".