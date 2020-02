Penny Market, da oggi in punti vendita i servizi di Atm virtuale e pagamento digitale

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Dopo il lancio a maggio dell'anno scorso, ad oggi viacash è attivo anche nei punti vendita Penny Market. I clienti Penny potranno depositare e ritirare contanti dal proprio conto direttamente attraverso l’app di mobile banking del proprio smartphone, grazie all’accordo con viacash e alle tre banche partner dell’iniziativa Hype, bunq e N26.

Viacash, nota in Germania con il nome di Barzahlen, è la più grande infrastruttura privata per la gestione dei pagamenti in contanti in Europa ed è in continua espansione in Italia cosi come in Germania, Svizzera e Austria. Grazie all’introduzione del servizio nei punti vendita Penny Market, la copertura territoriale in Italia è aumentata notevolmente e i punti vendita abilitati sono ora 588. Per quanto riguarda i consumatori privati, il servizio innovativo di viacash porta valore in termini di convenienza e praticità.

"Essere Semplici e Responsabili sono per Penny Market valori fondamentali; e sono il punto di partenza per ogni innovazione, per ogni passo dell’azienda verso il futuro e soprattutto verso le proprie persone e i propri clienti. Insieme a viacash raggiungiamo un ulteriore livello nella qualità dell’esperienza d’acquisto dei nostri consumatori. Un equilibrio tra servizio e tecnologia. Un motivo in più – che si aggiunge alla qualità e alla convenienza, per visitare i nostri punti vendita di tutta Italia", sottolinea Raffaele Balestra, Head of Finance & Controlling, Penny Market Srl.

"L’estensione verso i negozi Penny Market è un ottimo traguardo per noi - sottolinea Flavio De Laurentis, General Manager Italia di viacash - siamo molto orgogliosi della cooperazione con Penny e il servizio viacash ha dimostrato di essere molto apprezzato dai clienti delle banche italiane. Nei primi nove mesi di attività, abbiamo raggiunto un record di transazioni nei mesi di novembre e dicembre e stiamo vivendo una crescita mensile costante oltre il 20%".

Grazie alla partnership con Penny Market, aggiunge, "abbiamo raggiunto una copertura di 588 negozi attivi in Italia e la nostra intenzione è di continuare a integrare ulteriori negozi per rafforzare il servizio verso i clienti Italiani così come quelli Europei".