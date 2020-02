Pari opportunità: Casellati, 'via ostacoli e condizionamenti affermazione donne'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Creare pari opportunità significa creare le migliori condizioni perché il potenziale femminile possa esprimersi senza ostacoli o condizionamenti. Vuol dire investire sulle famiglie e sulla loro stabilità; sulla scuola; sulla formazione delle nuove generazioni. Significa predisporre strumenti normativi efficaci per trovare un punto di equilibrio sostenibile tra vita lavorativa e vita privata, così come per contrastare con fermezza ogni forma di discriminazione o di violenza basata sul genere". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, intervenendo alla presentazione del Rapporto sulla presenza delle donne nel mondo del lavoro e ai vertici delle imprese italiane, su iniziativa della Fondazione Bellisario e di Cerved.

"L'emancipazione delle donne e l'affermazione del loro protagonismo -ha aggiunto la seconda carica dello Stato- non può prescindere dal riconoscimento e dall'effettiva tutela dei loro diritti fondamentali, primi tra tutti quello di essere madri e quello ad una vita dignitosa e protetta".