Mattarella: 'società libera e uguale ma non solidale è sterile'(2)

(Adnkronos) - "La nostra Costituzione, all’articolo 2, appena dopo aver richiamato i diritti fondamentali di ciascuna persona, indica espressamente i doveri inderogabili di solidarietà, perché c’è un legame strettissimo, inestricabile, tra diritti e solidarietà. E questo -ha rimarcato il Capo dello Stato- è ciò che la nostra Costituzione indica e che, in realtà, voi avete ben compreso e interpretato".

"La solidarietà non si realizza per inerzia, automaticamente; va fatta vivere, praticandola e realizzandola nelle varie stagioni, perché altrimenti si disperde. Ecco, questo è quel che avete fatto e quello che fanno anche, come voi, tante altre persone nel nostro Paese. Lo fanno e continuano a farlo".