Mafia: D'Incà, 'grazie a Lamorgese per impegno in Veneto e in Italia'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Ringrazio la ministra Luciana Lamorgese per l’attenzione e l’impegno che sta dimostrando in Veneto e nel nostro Paese nella lotta alla criminalità organizzata. La ministra dell’Interno fa bene ad accendere i riflettori su un tema che è stato per molto tempo trascurato anche dalle istituzioni locali". Lo afferma Federico D'Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento, commentando la visita della ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, intervenuta all'inaugurazione del Centro di documentazione e d'inchiesta sulla criminalità organizzata a Dolo.

"Sono in contatto con Lamorgese -aggiunge- per seguire la vicenda del Comune di Eraclea che rappresenterebbe il primo caso di scioglimento di un Comune nel Veneto. Il governo lotterà ogni giorno per la legalità e non abbasserà mai la guardia sui fenomeni criminali e sulle infiltrazioni malavitose nel territorio".