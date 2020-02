Droga: due arresti a Milano, in casa oltre cento chili tra hashish e cocaina

Milano, 17 feb. (Adnkronos) - La polizia di Milano ha arrestato due cittadini italiani di 42 e 48 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella loro casa, è risultato che detenessero oltre 100 chili tra hashish e cocaina. In particolare, 107 chili lordi di hashish, 11,8 chili di marijuana e 785 grammi di cocaina.

Gli agenti della squadra mobile li hanno controllati e fermati mentre uscivano da uno stabile di Lorenteggio con in mano dei borsoni da caricare in macchina. Perquisiti sul posto e in casa, sono stati arrestati.