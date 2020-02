Coronavirus: Lollobrigida, 'blocco navale per pericolo arrivi da Africa'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Quanto dichiarato oggi dal direttore scientifico dell'Istituto San Gallicano di Roma, Aldo Morrone, conferma i timori che da giorni esprimiamo: l’arrivo del coronavirus in Africa potrebbe scatenare una vera e propria pandemia e ciò rappresenterebbe un problema globale per tutti. Fratelli d’Italia insiste nel chiedere che, proprio come per il blocco dei voli da e per la Cina, il governo italiano si attivi per l’attuazione di un blocco navale al fine di impedire l’arrivo via mare di potenziali affetti da Covid-19, sul cui controllo sanitario prima di imbarcarsi verso le nostre coste nutriamo diversi dubbi". Lo afferma Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

"Ribadiamo che la salute pubblica -aggiunge- deve essere in cima alle priorità di qualunque governo, chiediamo pertanto al ministro Speranza di proseguire sulla strada dell’efficienza e di valutare positivamente quella che secondo noi rappresenta una efficace contromisura rispetto al rischio di importare il virus dall’Africa”.