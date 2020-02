Caso Saguto: pm, 'prof scrisse la tesi di laurea al figlio e pagò il rinfresco'

Palermo, 17 feb. (Adnkronos) - Il professor Carmelo Provenzano, docente dell'università Kore di Enna ma anche amministratore giudiziario, "ha scritto la tesi di laurea del figlio di Silvana Saguto" e avrebbe anche pagato il rinfesco"costato 15 euro a persona". Prosegue nell'aula bunker del carcere di Caltanissetta la requisitoria del processo a carico dell'ex Presidente della sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo Silvana Saguto, del marito, del figlio, del'ex 're' degli amministratori giudiziaria Gaetano Cappellano Seminara e altri, tra cui magistrati e prefetti. Il pm Maurizio Bonaccorso, che mercoledì dovrebbe concludere e fare le richieste di pena, a inizio requisitoria aveva parlato di un sistema “perverso e tentacolare”, “creato e gestito” da Silvana Saguto, l’ex Presidente della sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, nel frattempo radiata dalla magistratura, che “ha sfruttato e mortificato il suo ruolo di magistrato”. Saguto è accusata di corruzione.

Secondo l'accusa, il docente universitario, imputato, avrebbe fatto parte del 'cerchio magico' di Silvana Saguto. Avrebbe ottenuto favori e incarichi. E, in cambio, avrebbe fatto la tesi al figlio dell'ex magistrato. Avrebbe anche pagato "un aperitivo rinforzato con primi, prosecco e spritz per 30 persone".

Il pm porta in aula anche due file trovati nel suo computer con la 'tesi Ema'. "Provenzano regalò anche in I phone 6" al figlio dell'ex giudice Saguto, dice il pm. Tutti fatti, secondo l'accusa, acclarati da una serie di conversioni lette in aula. Provenzano "era a conoscenza delle difficoltà economiche della famiglia e per ingraziarsi i favori del presidente Saguto decise di pagare il rinfresco". Reato che andrebbe collocato nel contesto di utilità imputate a Provenzano. Le proprietarie del bar sentite in udienza hanno ribadito che era prima volta che il professore pagava un rinfresco. Bonaccorso ha inoltre parlato del pentimento di Emanuele Caramma la notte prima dell'esame di laurea. Disse alla madre:" questa laurea è una farsa, gli altri sgobbano per ottenerla", lo ha riferito al telefono Silvana Saguto durante una conversazione con il marito.