Agricoltura: Bellanova, 'furti in campagna? Dobbiamo dare risposte agli agricoltori'

Palermo, 17 feb. (Adnkronos) - "Dobbiamo dare risposte agli agricoltori che subiscono furti nelle campagne e non so se la risposta può essere solo quella delle assicurazioni. Ne ho parlato anche con il ministro dell'Interno Lamorgese ed è un tema che ho posto anche ai ministri europei, perché non riguarda solo l'Italia ma anche altri Paesi. Non c'è in questo momento una misura precisa ma sicuramente è un tema del quale dobbiamo occuparci e vedere come dare una risposta". Così il ministro dell'Agricoltura Teresa Bellanova a margine della visita all'Istituto Majorana di Palermo.