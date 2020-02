Quirinale: chef poveri e nonno Romano, domani da Mattarella 32 eroi quotidiani /Adnkronos (3)

(Adnkronos) - Elisabetta Cipollone, 57 anni, milanese ha invece dato vita al progetto 'Un pozzo per Andrea', iniziativa nata dai disegni dedicati al tema dell'acqua del figlio Andrea, morto a 15 anni in un incidente stradale. L'iniziativa è finalizzata a raccogliere fondi per realizzare pozzi di acqua potabile in Etiopia.

Milanese è anche Paolo Pocobelli, 48 anni, fondatore dell'Associazione 'Ali per tutti', per permettere ai portatori di handicap di prendere il brevetto per guidare ultraleggeri o velivoli di aviazione generale con piccole modifiche strutturali. Costretto su una sedia a rotelle per un incidente durante un lancio con il paracadute, è stato il primo paraplegico in Italia ad ottenere tutte le licenze di volo.

Legata in qualche modo al volo anche la vicenda di Angelo Pessina, 57 anni, e Francesco Defendi, 55, entrambi bergamaschi, intervenuti nel settembre scorso per soccorrere i passeggeri di un velivolo privato precipitato al suolo, prendendo fuoco. La stessa prontezza dimostrata da Carlo Santucci, 34 anni, romano, medico chirurgo precario, che praticando il massaggio cardiaco è riuscito a tenere in vita una donna per 40 minuti su un treno austriaco diretto a Dobbiaco, prima dell'arrivo dell'elisoccorso.