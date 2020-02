Milano: domani mozione urgente Lega per Tribunale brevetti

Milano, 16 feb. (Adnkronos) - La Lega presenterà domani in consiglio comunale a Milano una mozione urgente dedicata al Tribunale europeo dei brevetti, la cui sede londinese dovrà essere ricollocata in Europa dopo la Brexit. Ad annunciarlo è il deputato leghista Alessandro Morelli.

"Il modello Milano del signor Sala fa acqua da tutte le parti e ora, dopo aver perso Ema, perderemo pure il Tribunale europeo dei brevetti. L’organismo dopo la Brexit deve lasciare Londra e Milano potrebbe essere la città perfetta per ospitarlo. E mentre le capitali europee si muovono, Palazzo Chigi è distratto dalle beghe di governo e Torino potrebbe essere l’unica città italiana in pole position", scrive in una nota Morelli, che è capogruppo della Lega a Palazzo Marino.

Milano, aggiunge, "rischia di perdere un’altra occasione di prestigio, merito del signor Sala che, nonostante annunci e calze arcobaleno, ha perso tutto il suo potere nei luoghi che contano. Domani mozione urgente in Consiglio Comunale: sugli interessi della città non ci devono essere divisioni politiche".